Brasile: card. Scherer (San Paolo), “con il cambio di presidenza è mutata anche la maniera di interpretare la convivenza sociale, la politica”

“Con il cambio di presidenza in Brasile è mutata anche la maniera di interpretare la convivenza sociale, la politica. Questo è il compito di un governo. Una visione di mondo diversa rispetto al passato”. Lo dice il card. Odilo Scherer, arcivescovo metropolita di San Paolo, in un’intervista a Radio Vaticana/Vatican News. “Non voglio dire che il governo precedente ha sbagliato tutto, mentre questo farà ogni cosa correttamente, anzi staremo a vedere – osserva il porporato -. Ad ogni modo l’accento che Lula ha messo sulla questione degli indigeni, dei poveri, sull’abisso che deve essere superato tra ricchi e poveri a favore di una giustizia economica più grande per il Paese credo che coincida con quanto anche la Chiesa dice per la vita sociale. Una visione umana, giusta sulla convivenza sociale e uno sviluppo umano integrale”. Evidenzia il cardinale: “Sono premesse, ma sono anche proposte e vedremo, ripeto, poi quanto questo sarà possibile, se su 100 promesse ne saranno realizzate almeno 50 o 70. Questa direzione almeno fa sperare”.