Diocesi: Padova, le Cucine economiche popolari lanciano una proposta di volontariato d’impresa

Foto diocesi Padova

Le Cucine economiche popolari (Cep) di Padova come luogo e occasione per potenziare le proprie soft skills, mettendosi in gioco sul piano relazionale, della gestione del conflitto, della condivisione e del volontariato… è la proposta di volontariato d’impresa che le Cucine economiche popolari di Padova lanciano nell’anno che celebra i 140 anni di vita e di attività.

“Si tratta – spiega un comunicato – di un’esperienza di volontariato, proposta alle aziende di qualsiasi dimensione, strutturata in un percorso formativo-esperienziale con operatori adeguatamente preparati, orientato a far acquisire ulteriori chiavi di lettura negli ambiti della comunicazione e della gestione del conflitto, offrendo un arricchimento del proprio patrimonio di conoscenze e competenze. Un percorso in quattro tappe (formulabile anche in singole giornate o in più giornate a seconda delle esigenze e dei gruppi): Accoglienza e briefing, Formazione e case study, Servizio di volontariato, Debriefing e condivisione”.

Chi sceglie di partecipare verrà in primo luogo introdotto alla realtà delle Cep. Successivamente si affronteranno esempi di situazioni di conflitto per aiutare i partecipanti a intravedere possibili soluzioni. Nella terza fase le persone coinvolte faranno esperienza concreta, lavorando a fianco del personale delle Cucine nel servizio agli ospiti (in cucina, agli sportelli, ai tavoli…). Infine ci sarà il momento di restituzione dell’esperienza vissuta. Le Cep rappresentano un contesto particolarmente stimolante: le persone che le frequentano provengono da 82 diversi paesi ed è un luogo in cui si sperimenta una convivenza reale orientata alla valorizzazione delle persone e delle personali capacità. Tra i pionieri del volontariato d’impresa alle Cep, c’è la Lago Spa di Villa del Conte (Pd), azienda leader nella produzione di arredi. A fare da apripista la proprietà dell’azienda, che poco prima di Natale si è sperimentata in quest’esperienza.

Di volontariato d’impresa si parlerà al convegno in programma il 14 gennaio in Camera di commercio, “Volontariato d’impresa e bilancio sociale. L’agire sociale di Fondazione Nervo Pasini/Cucine economiche popolari: un’opportunità di crescita per le aziende e per il Terzo settore”. Info e iscrizioni su: https://fondazionenervopasini.it/events/140-programma/