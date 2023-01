Benedetto XVI: Bruni, “più di mille i giornalisti accreditati per i funerali di domani”

Sono più di mille, provenienti da oltre trenta Paesi, i giornalisti accreditati a seguire i funerali del Papa emerito Benedetto XVI, che saranno presieduti da Papa Francesco domani, alle 9.30, sul sagrato della basilica vaticana. A rendere noto il dato è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, precisando che tra di loro ci saranno “evidentemente molti italiani, tedeschi, ma anche polacchi, francesi, inglesi, statunitensi, spagnoli, qualcuno dall’Asia, dall’Africa dal Sud America”. Si tratta di Paesi dove i giornalisti risiedono, segno che qui in Italia ci sono moti giornalisti accreditati “che vivono qui, ma lavorano per testate internazionali”. Fervono, intanto, i preparativi della sicurezza, con circa 100 agenti mobilitati per presidiare i varchi e le zone intorno a San Pietro.