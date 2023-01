Benedetto XVI: Passionisti, domani mattina a Itri una messa di suffragio per il Papa emerito

Domani mattina, in coincidenza dei funerali del Papa emerito, alle ore 7,30 nella chiesa dei Padri Passionisti di Itri (Lt), intitolata alla Madonna di Loreto, padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per la vita consacrata dell’arcidiocesi di Gaeta, insieme alla comunità passionista, ai religiosi, alle religiose e ai fedeli che partecipano ogni giorno alla liturgia eucaristica, presiederà una messa solenne in suffragio del Papa emerito, Benedetto XVI. I Passionisti hanno accolto l’invito dell’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, rivolto a tutti i fedeli e alle parrocchie e comunità monastiche di “celebrare nei prossimi giorni una santa messa di suffragio del Papa emerito Benedetto XVI, favorendo la più larga partecipazione dei fedeli”. Invito immediatamente accolto dai Passionisti di Itri che domani mattina concelebreranno per ricordare il Papa emerito. “È sentore di tutti e voce del popolo santo di Dio – afferma padre Antonio Rungi – che Papa Benedetto sia un Santo e come tale va onorato e ricordato. La grande partecipazione dei fedeli di tutto il mondo per rendergli omaggio in San Pietro, dopo la sua morte, è un’ulteriore conferma che è un Papa che sta nel cuore di tutti e con il Papa regnante, Francesco, ha costituito, in questo decennio, un tandem di santità, amore per la Chiesa e per l’umanità, mai visto in precedenza”. D’altra parte, conclude padre Rungi, “è la prima volta nella storia della cristianità che hanno convissuto perfettamente in Vaticano il Papa attuale, Francesco, unico pastore in autorità della Chiesa cattolica, e il Papa emerito, dimessosi nel 2013. Si sono sostenuti a vicenda ed insieme hanno dato un mirabile esempio di fraternità e comunione ecclesiale. La santità è soprattutto questo e Papa Benedetto XVI ne è sicuramente un grande maestro e testimone”.