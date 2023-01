Benedetto XVI: Cerreto Sannita, stasera il vescovo presiede una messa di suffragio nella concattedrale di Sant’Agata de’ Goti

Stasera, alle ore 18, nella concattedrale di Sant’Agata de’ Goti il vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Giuseppe Mazzafaro, presiederà una messa di suffragio per il Papa emerito Benedetto XVI, scomparso sabato 31 dicembre.

La scelta del luogo per la messa di suffragio non è casuale. La diocesi, infatti, ricorda che “l’allora card. Joseph Ratzinger su invito del vescovo del tempo, mons. Mario Paciello, visitò i luoghi alfonsiani e inaugurò, il 27 settembre 1996, il Museo diocesano di Sant’Agata de’ Goti dove si custodiscono i reperti di arte sacra provenienti dalla diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. È ancora vivo, in tanti, il ricordo della sua visita, della sua semplicità, della sua familiarità”. “Per la Madre Chiesa, per noi, il Papa emerito ha speso la sua vita e vogliamo insieme ringraziare il Signore per il dono del suo Pontificato, vissuto come figlio della Chiesa universale e come testimone del Signore Risorto”, si legge in una nota della diocesi.