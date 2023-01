Benedetto XVI: ai funerali esponenti di altre religioni

Ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI in piazza San Pietro, che saranno presieduti domani alle 9.30 da Papa Francesco, ci saranno anche alcune delegazioni delle altre religioni. Tra queste, una delegazione della comunità ebraica di Roma e l’Imam Yahya Pallavicini, presidente del Coreis, come fanno sapere i diretti interessati. Anche l’Unione dei musulmani italiani (Ucoii) sarà presente alle esequie, tramite il suo presidente, Yassine Lafram, mentre l’Unione buddisti italiani fa sapere che sarà “spiritualmente presente” in piazza San Pietro.