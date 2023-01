Benedetto XVI: diocesi Latina, domani nelle parrocchie messe in suffragio del Papa emerito

Aderendo in piena sintonia all’indicazione della Presidenza della Conferenza episcopale italiana, il vescovo di Latina Mariano Crociata ha invitato le comunità ecclesiali della diocesi pontina a riunirsi in preghiera e a celebrare la messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. Lo riferisce la diocesi in una nota.

In particolare, per i parroci che non si fossero già organizzati, l’invito rivolto è quello di presiedere la messa in suffragio nella mattina del 5 gennaio, in comunione con la Chiesa universale che celebrerà le esequie del Papa emerito in Piazza San Pietro. Per il tramite dell’Ufficio Liturgico diocesano ai parroci e ai diaconi sono state inviate le norme liturgiche per questa celebrazione.