Benedetto XVI: Baghdad, il 9 gennaio Messa di suffragio celebrata dal patriarca caldeo, card. Sako

Lunedì 9 gennaio, alle ore 17.30, presso la Cattedrale di San Giuseppe, a Baghdad, il patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, celebrerà una Messa di suffragio per Benedetto XVI. “Il compianto Papa emerito Benedetto XVI- si legge in una nota del Patriarcato – è stato un grande uomo di preghiera, umile e vicino alle persone nelle loro difficoltà. Stabilì, attraverso i suoi scritti, solide e importanti basi teologiche per la stabilità della fede, promosse l’avvicinamento tra Chiese e religioni puntando sull’applicazione del pensiero scientifico e della logica. Ha anche gettato ponti tra le persone sottolineando la dignità umana, la fraternità e la convivialità, la pace e l’ambiente, così come i valori spirituali e morali. Le sue dimissioni nel 2013 sono state una ‘lezione da apprendere’ per tutti i funzionari ecclesiastici e politici: quando non possono svolgere ‘i loro doveri’ come richiesto, è meglio che si dimettano”.