Benedetto XVI: per i funerali bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici

“In occasione delle esequie solenni del Papa emerito Benedetto XVI, la Presidenza del Consiglio ha disposto per il 5 gennaio 2023 l’imbandieramento a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale”. È quanto si apprende da una nota di Palazzo Chigi. In piazza San Pietro, intanto, vengono ultimati i preparativi per i funerali di domani, che saranno presieduti da Papa Francesco e celebrati dal card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio.