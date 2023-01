Benedetto XVI: card. Vallini, “è sempre stato accolto con entusiasmo nelle parrocchie, dai sacerdoti e dai fedeli”

“Benedetto XVI è sempre stato accolto con entusiasmo nelle parrocchie, dai sacerdoti e dai fedeli. Benedetto era desiderato, la preparazione delle sue visite erano momenti di accoglienza”. Così il card. Agostino Vallini, già vicario di Roma, racconta a Radio Vaticana/Vatican News il rapporto di Ratzinger con le diocesi. “Dal suo stile signorile trapelava umiltà e modestia. Ho avuto la grazia di poterlo incontrare più volte: il Papa riusciva a mettere a proprio agio chiunque, il suo sorriso accogliente e la sua paternità rendeva tutto semplice”. Tra i ricordi del card. Vallini, il momento in cui venne nominato vicario di Roma: “Quando fui chiamato per diventare vicario non avevo motivi particolari per diventarlo. Quando il Papa mi chiamò andai con tanta fiducia, ma anche con un po’ di apprensione. Il Santo Padre fu benevolo, come era suo stile, e mi disse di aver pensato a me per questo ruolo: nel dirlo aveva un sorriso così incoraggiante che mi trasmise molta fiducia. Per smorzare la tensione, aggiunsi che se avessi sbagliato mi avrebbe tirato le orecchie. Lui si mise a ridere. Per il suo stile e per la sua cultura, Papa Benedetto XVI era un uomo che affascinava”.