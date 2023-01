Terremoto Centro Italia: Alemanno (Norcia), “grazie al Commissario Legnini, due anni decisivi per la ricostruzione”. Il saluto al nuovo Commissario Castelli

“Un grandissimo lavoro svolto insieme, due anni particolarmente intensi e decisivi per la ricostruzione del Centro Italia”. Così il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, saluta e ringrazia il commissario straordinario Giovanni Legnini che ieri sera è stato sostituito, dal Governo, con il senatore Guido Castelli, già sindaco di Ascoli al tempo del sisma. “Non sono stati due anni semplici – dichiara Alemanno -. La nomina di Legnini avvenne quando il Mondo stava per affrontare una delle emergenze più complicate dell’ultimo secolo, la pandemia. Per il Centro Italia, una nuova emergenza, sommata a quella del sisma che rischiava di compromettere la scelta di continuare a vivere in questi territori. Con Legnini però, quando tutto si era fermato, in sede di Cabina di Coordinamento sisma non abbiamo perso un solo istante. C’era il cantiere più grande d’Europa da ricostruire e ci siamo incontrati, seppur da remoto, quotidianamente per accelerarne l’iter”. Il sindaco di Norcia ricorda inoltre tutte le ordinanze, i programmi straordinari di ricostruzione dedicati a centri e frazioni, la realizzazione di piani attuativi, programmi straordinari per le opere pubbliche, che hanno visto la luce grazie al lavoro dell’ex Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma nelle quattro Regioni del Centro Italia. Da Alemanno, infine, anche “l’augurio di buon lavoro all’amico Sen. Guido Castelli, anche lui membro della Cabina di Coordinamento Sisma, nell’ambito della quale ha apportato un fattivo ed importante contributo, certo che, insieme, si potrà continuare a lavorare per il futuro del Centro Italia”.