foto SIR/Marco Calvarese

“Esorto tutti a perseverare con la vicinanza affettuosa e solidale con il martoriato popolo ucraino, che tanto soffre e continua a soffrire, invocando per esso il dono della pace”. È l’invito del Papa, al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI, al termine dei saluti ai fedeli di lingua italiana. “Non stanchiamoci di pregare”, l’esortazione di Francesco: “Il popolo ucraino soffre, i bambini ucraini soffrono, preghiamo per loro”.