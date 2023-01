Benedetto XVI: le delegazioni presenti al funerale di domani

Oltre alle due delegazioni ufficiali, Germania e Italia, guidate dai rispettivi presidenti, Frank-Walter Steinmeier, e Sergio Mattarella, ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI, presieduti da Papa Francesco domani alle 9.30 in piazza San Pietro, ci saranno due esponenti reali – il re e la regina del Belgio, Filippo e Mathilde, e la Regina Sofia di Spagna – sette capi di Stato, quattro primi ministri e cinque ministri. A renderlo noto, precisando che si tratta di una lista che non ha carattere ufficiale ed è suscettibile di aggiornamento, è la Sala Stampa della Santa Sede. Nell’elenco figurano, nel dettaglio, i Capi di Stato di: Lituania, con Gitanas Nauseda; Polonia, con Andrej Duda; Porgogallo, con Marcelo Rebelo de Sousa; San Marino, con i Capitani Reggenti Luisa Berti e Manuel Ciavatta; Slovenia, con Natasa Pirc Musar; Togo, con Faure Essozinma Gnassingbe, e Ungheria, con la presidente Katalin Novak. Completano la lista i Primi Ministri di: Repubblica Ceca (Petr Fiala), Gabon (Rose Christiane Ossouka Raponda), Slovacchia (Eduard Heger), Smom (Frà John T. Dunlap, Luogotenente di Gran Maestro). Infine, cinque ministri provenienti da Cipro (loannis Kasoulides, Ministro degli Esteri), Colombia (Alvaro Leyva Duràn, Ministro degli Esteri), Croazia (Gordan Grlic Radman, Ministro per gli Affari Europei), Francia (Gérald Darmanin, Ministro dell’Interno), e Gran Bretagna (Gillian Keegan, segretario di Stato per l’Educazione).