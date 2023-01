Commissione Ue: Borrel (Alto rappresentante Affari esteri) in Marocco il 5 e 6 gennaio

L’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Ue, Josep Borrell, si recherà in Marocco per una visita ufficiale il 5 e 6 gennaio. Lo comunica la Commissione europea in una nota. Il programma prevede che giovedì 5 gennaio, l’Alto rappresentante incontrerà a Rabat il capo di governo, Aziz Akhannouch, il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini emigrati, Nasser Bourita, oltre ad altri rappresentanti istituzionali della società marocchina e operatori economici. Il pomeriggio, Borrell andrà a Fès per un incontro con i professori e gli studenti dell’Università Euro-Méditerranéenne di Fès, dove farà un intervento. Durante la visita si discuterà sull’attuazione del partenariato Ue-Marocco, anche nella prospettiva della nuova Agenda per il Mediterraneo, i dossier in corso e i settori specifici su cui possono essere rafforzati il dialogo e la cooperazione. I leader si confronteranno, poi, su questioni regionali e internazionali di interesse comune per il contesto globale e l’impatto della crisi in Ucraina.