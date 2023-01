Benedetto XVI: Benevento, stasera l’arcivescovo Accrocca celebra una messa di suffragio in cattedrale. Domani suoneranno tutte le campane delle chiese alle 9,30

In tutte le chiese parrocchiali e nei santuari dell’arcidiocesi di Benevento si stanno celebrando messe di suffragio per Benedetto XVI, inserendo in ogni Eucaristia, sino al giorno dei funerali, alla Preghiera dei fedeli almeno una intenzione per il Papa emerito defunto. Domani, giovedì 5 gennaio alle 9.30, in concomitanza con l’inizio dei funerali in Vaticano, suoneranno a lutto le campane di tutte le chiese dell’arcidiocesi. Stasera l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, celebrerà una messa di suffragio in cattedrale, alle ore 18.30.