Benedetto XVI: Asti, domani il vescovo Prastaro presiede in cattedrale una messa in suffragio del Papa emerito

Il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, nella serata di domani, giovedì 5 gennaio, alle 18 nella cattedrale di Santa Maria Assunta, presiederà una celebrazione eucaristica in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. “L’invito del vescovo a tutte le comunità della diocesi – si legge in una nota – è di unirsi alla preghiera della Chiesa nel giorno in cui si celebra il funerale di Benedetto XVI a Roma in piazza San Pietro. Un segno di gratitudine e riconoscenza che la comunità diocesana di Asti vuole esprimere nell’ultimo saluto al Papa emerito”.