Questa mattina, alle ore 12, erano 24mila le persone che hanno raggiunto la basilica di San Pietro per un saluto al Papa emerito Benedetto XVI. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. Continuerà fino alle 19, orario di chiusura della basilica, l’afflusso dei fedeli per l’omaggio a Joseph Ratzinger. Domani alle 9.30 i funerali, presieduti da Papa Francesco in piazza San Pietro.