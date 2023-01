Terremoto Centro Italia: vescovi Marche, “auguri per la nomina del senatore Castelli a Commissario per la ricostruzione post-sisma, grazie a Legnini”

Mons. Nazzareno Marconi, presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana (Cem), nell’apprendere della nomina del Senatore Guido Castelli a Commissario per la ricostruzione post-sisma ha dichiarato: “Esprimiamo all’ex Commissario Giovanni Legnini la gratitudine per l’impegno profuso ed il lavoro svolto in questi anni, mentre accogliamo il senatore Guido Castelli come nuovo Commissario, assicurando anche a Lui la piena collaborazione istituzionale, la comprensione ed il sostegno per il Suo lavoro che abbiamo garantito fino ad oggi”. Lo riporta una nota della stessa Cem.