Diocesi: Bologna, il 6 gennaio il card. Zuppi celebrerà la Messa dei Popoli in cattedrale

Diversi i momenti di preghiera nel giorno dell’Epifania nella diocesi di Bologna. Venerdì 6, alle 10, nella chiesa di San Michele in Bosco l’arcivescovo, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà la Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli. Alle 14.40 da Via dei Lombardi 37, angolo via Corticella (zona Bolognina), partirà il tradizionale corteo dei Magi, organizzato dal Comitato per le celebrazioni petroniane, che raggiungerà Piazza Maggiore alle 15.30 per il saluto ai presenti dell’arcivescovo. Dalle 14.30 laboratori e musica animeranno Piazza Maggiore e alle 15.45 è prevista la danza acrobatica dell’Angelo della Pace.

Alle 17.30 in cattedrale il Card. Zuppi, che domani alle 9.30 in Piazza San Pietro, in Vaticano, parteciperà alle esequie del Papa emerito Benedetto XVI, celebrerà, nella Festa dell’Epifania, la Messa dei Popoli in cui verranno utilizzate 13 lingue per le letture, i canti e le preghiere, e saranno portati ai piedi della statua di Gesù Bambino, da parte di alcuni fedeli vestiti con abiti tradizionali, doni caratteristici delle comunità etniche presenti in diocesi. La preghiera del “Padre Nostro” verrà recitata da ciascuno nella propria lingua madre. La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”, su ÈTv-Rete7 (canale 10), Trc Bologna (canale 15), Nettuno TV (canale 111).