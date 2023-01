Benedetto XVI: domani in Vaticano uffici aperti, ma dipendenti potranno partecipare al funerale

“Domani in Vaticano tutti gli uffici resteranno regolarmente aperti, ma i dipendenti che lo vorranno potranno partecipare ai funerali, a patto però che il funzionamento di tutte le attività essenziali venga garantito”. Lo ha spiegato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in risposta alle domande dei giornalisti. In Vaticano, quindi, domani – giorno della celebrazione dei funerali del Papa emerito Benedetto XVI presieduti da Papa Francesco in piazza San Pietro, alle 9.30 – non sarà un giorno di lutto, prerogativa questa che spetta al Papa regnante ed è valida in tutto il territorio del più piccolo Stato del mondo, nel caso della celebrazione delle esequie.