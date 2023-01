Benedetto XVI: Corrado (Cei), “ha battezzato i nuovi mezzi di comunicazione come ‘continente digitale'”

“Sono giornate intense in cui ricordi ed emozioni si uniscono per celebrare la figura del Papa emerito Benedetto XVI. Articoli, approfondimenti, video permettono di conoscere – a chi non ne avesse avuto modo – l’uomo, il teologo, il professore, il cardinale e il Papa”. Lo scrive il direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, Vincenzo Corrado, nella newsletter settimanale. “Per quanti si occupano di comunicazione e di nuovi media, in modo particolare, non si deve trascurare il fatto che Benedetto XVI abbia battezzato i nuovi mezzi di comunicazione come ‘continente digitale’ – osserva Corrado -. Rileggendo oggi gli otto messaggi scritti per le Giornate mondiali delle comunicazioni sociali, si comprende meglio il percorso disegnato, ponendo sempre al centro l’evangelizzazione e la trasmissione della fede”. E, aggiunge, “non è un caso che tre degli otto testi richiamino nel titolo il tema della verità. In un tempo di fake news e disinformazione, Benedetto XVI continua a ricordarci che ‘la ricerca e la presentazione della verità sull’uomo costituiscono la vocazione più alta della comunicazione sociale’. Una sfida e una tensione che riguarda tutti!”.