Benedetto XVI: Bruni, oggi 60mila persone in basilica. In tre giorni quasi 200mila

foto SIR/Marco Calvarese

Circa 60mila persone hanno reso omaggio alle spoglie del Papa emerito Benedetto XVI, collocate al centro dell’Altare della Confessione all’interno della basilica vaticana. A rendere noto ai giornalisti il dato – riferito alle 19 odierne, orario di chiusura della basilica – è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Sommando le cifre dell’affluenza dei due giorni precedenti, in totale si ottiene la cifra di 195mila persone che, raccolte e in file ordinate, hanno percorso l’area di piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto a Joseph Ratzinger. Domani mattina alle 9.30 i funerali di Benedetto XVI, per cui non ci sono ancora previsioni ufficiali ma, sulla base di questo afflusso record, si prevede un numero massiccio di fedeli, paragonabile alle cifre di questi giorni.