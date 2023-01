Benedetto XVI: vescovi Giappone, “è stato il Papa che ha parlato di ‘Amore’ inteso come Caritas”

“Avevo di lui l’immagine del prefetto per la Congregazione per la Dottrina della Fede rigoroso e intransigente, ma incontrandolo da Papa devo dire che per me è stato invece il Papa che ha parlato di ‘Amore’ inteso come Caritas. Ne è testimonianza la sua prima enciclica, Deus Caritas est, nella quale Benedetto XVI ha messo in luce la funzione dell’Amore, della Caritas, nella Chiesa. Mi aspetto che Benedetto XVI venga chiamato ‘Papa dell’Amore’ dalle future generazioni di storici”. Così mons. Isao Kikuchi, presidente dei vescovi giapponesi, in un messaggio in memoria del Papa emerito.

A conclusione dello scritto, il presidente della Conferenza episcopale nipponica riferisce due episodi personali entrambi legati al grande terremoto del Giappone orientale del 2011. Il primo è segno della sollecitudine di Benedetto XVI verso i sofferenti “Il suo cuore – scrive l’arcivescovo – si rivolse immediatamente verso le persone colpite dal disastro e inviò subito il cardinale Sarah come suo rappresentante nelle aree colpite”. Il secondo è segno della sua dolcezza: “Non dimenticherò mai l’incontro che ha avuto con me durante l’Assemblea Generale della Caritas Internazionale a Roma, nel maggio di quello stesso anno, quando si avvicinò al mio posto mentre usciva e mi rivolse parole di conforto per le vittime. A differenza dell’immagine che si aveva di lui – insiste Monsignor Kikuchi – è stato ‘il Papa dell’Amore’, pieno di tenerezza”. Nei prossimi giorni verrà celebrata una messa commemorativa organizzata congiuntamente dalla Conferenza episcopale e dalla Nunziatura della Santa Sede che si terrà nella cattedrale di Santa Maria, a Tokyo.