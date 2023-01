Benedetto XVI: delegazione della Cei guidata dal card. Zuppi e da mons. Baturi in preghiera davanti alla salma

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il card. Matteo Zuppi e Mons. Giuseppe Baturi, rispettivamente presidente e segretario generale della Conferenza episcopale italiana, si sono recati oggi pomeriggio presso la Basilica Vaticana per rendere omaggio al Papa emerito Benedetto XVI. Insieme a loro, una delegazione di 150 persone in rappresentanza dei direttori, dei responsabili e del personale degli Uffici, dei Servizi e degli Organismi collegati alla Cei. Il presidente e il segretario hanno sostato per circa 10 minuti in silenzio davanti alla salma del Papa emerito. Successivamente, si legge in una nota della Cei, il card. Zuppi ha guidato un momento di preghiera: “O Dio, che dai la giusta ricompensa agli operai del Vangelo accogli nel tuo regno il tuo servo, il Papa emerito Benedetto, che hai costituito successore di Pietro e pastore della Chiesa, e donagli la gioia di contemplare in eterno i misteri della grazia e della misericordia che sulla terra ha fedelmente dispensato al suo popolo”. Domani, 5 gennaio, il card. Zuppi e mons. Baturi parteciperanno alle esequie del Papa emerito Benedetto XVI presiedute da Papa Francesco in piazza San Pietro.