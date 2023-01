Vescovi Piemonte: la riunione plenaria presieduta per la prima volta da mons. Lovignana

Nella mattinata di lunedì 16 gennaio si è tenuta a Villa Lascaris di Pianezza la prima sessione 2023 della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta. Ne dà notizia oggi la stessa Cep, sottolineando che “presiedeva per la prima volta mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta, che all’inizio del suo intervento ha salutato, a nome di tutti, l’ingresso nella Cep di mons. Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, ed ha indicato le coordinate che interpretano il suo servizio di presidente”. “Nel dialogo che ne è seguito – prosegue la nota – ci si è confrontati circa le questioni da mettere all’ordine del giorno nella sessione di marzo”. I vescovi piemontesi hanno poi dato risposta ad alcune richieste giunte alla Cep da Cei, Enti e associazioni. A fine mattinata, inoltre, per i soli vescovi aderenti al Tribunale ecclesiastico interdiocesano, il vicario giudiziale, mons. Ettore Signorile, ha presentato il bilancio del Tribunale per l’approvazione.