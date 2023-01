Don Giovanni Barra venerabile: Pinerolo, il 28 gennaio a Riva una messa in sua memoria

Verrà celebrata sabato 28 gennaio a Riva di Pinerolo una messa in memoria di don Giovanni Barra, dichiarato venerabile il 19 gennaio scorso. In quella data, infatti, Papa Francesco, durante l’udienza al card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, ha autorizzato la promulgazione dei Decreti riguardanti il riconoscimento delle virtù eroiche di sei Servi di Dio – tra cui il sacerdote di origine pinerolese – che così diventano venerabili. La messa è in programma alle 18 nel paese natale di don Barra.