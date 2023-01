San Francesco di Sales: Cremona, il 24 gennaio mons. Napolioni presiede una messa al monastero della Visitazione di Soresina

In occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori, martedì 24 gennaio il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, presiederà una celebrazione eucaristica a Soresina, alle 18 presso il monastero della Visitazione, essendo il santo anche fondatore dell’Ordine della Visitazione di Santa Maria.

“Per la comunità monastica soresinese – spiega Riccardo Mancabelli, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali nella lettera d’invito inviata ai giornalisti – questa importante ricorrenza segna la chiusura dell’Anno giubilare dedicato proprio a san Francesco di Sales, iniziato esattamente un anno fa in occasione del quarto centenario della morte (28 dicembre 1622). Un’occasione che sarà resa ancor più significativa dall’arrivo a Soresina di una reliquia del santo vescovo e dottore della Chiesa”.