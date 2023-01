Diocesi: Acerra, nota congiunta del vescovo Di Donna e del sindaco d’Errico sulle aggressioni a danno di operatori sanitari

Dopo l’ennesima aggressione a danno di operatori sanitari avvenuta nelle ultime ore, mons. Antonio Di Donna e Tito d’Errico, rispettivamente vescovo e sindaco di Acerra, con un comunicato congiunto, esprimono “solidarietà” alla clinica Villa dei Fiori ed esortano tutti ad avere “rispetto” per una struttura di eccellenza del territorio. “Sentiamo innanzitutto il forte bisogno di esprimere pubblicamente solidarietà agli operatori sanitari vittime della brutale aggressione e all’intera struttura, a tutto il personale e ai dirigenti” scrivono i due che esortano “tutti coloro che in qualche modo si trovano ad usufruire dei servizi di questo importante presidio sanitario ad assumere comportamenti decorosi e di civile rispetto. È irragionevole e senza alcuna giustificazione – sottolineano vescovo e sindaco – danneggiare o addirittura distruggere i luoghi deputati a curare la nostra salute, mortificando inoltre chi vi opera dentro. A tutta l’utenza chiediamo in particolare di custodire e vigilare, affinché questa vera e propria eccellenza del nostro territorio venga protetta con l’attenzione necessaria e la massima sollecitudine”.