Settimana preghiera unità cristiani: Lucca, oggi pomeriggio appuntamento in città dedicato a bambini e ragazzi. Domani convegno e celebrazione a Viareggio

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), nel pomeriggio di oggi si terrà a Lucca un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi alla presenza di don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei. In programma un’attività – che vedrà coinvolti separatamente i bambini fino gli 11 anni e i ragazzi dagli 11 ai 15 anni – che prenderà il via alle 15 con il ritrovo nella chiesa di San Michele. Da qui i partecipanti partiranno per un’avventura da “Giornalisti per l’ecumenismo” alla scoperta di tre grandi personaggi cristiani (uno ortodosso, uno protestante e uno cattolico). Il pomeriggio si concluderà nel Palazzo arcivescovile, alle 17, con una preghiera ecumenica, alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, della pastora Sara Heinrich e del parroco Liviu Marina.

Il secondo appuntamento sarà domani, domenica 22, a Viareggio nella parrocchia di Santa Rita che, dalle 17, ospiterà un incontro sull’impegno delle Chiese cristiane nella promozione della giustizia. Alla tavola rotonda interverranno il prefetto di Lucca, Francesco Esposito, la professoressa Debora Spini e il dottor Mario Marazziti. In serata, poi, alle 21 si svolgerà la celebrazione ecumenica con l’arcivescovo Paolo Giulietti, il pastore valdese Daniele Bouchard e il parroco ortodosso romeno padre Andrei Vizitiu. La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani terminerà in diocesi mercoledì 25 gennaio con l’appuntamento delle 18.30 nella chiesa ortodossa romena di via Sant’Anastasio 1, a Lucca.