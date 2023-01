Dialogo: Ambasciata Bahrain in Italia, il 26 gennaio a Roma lancio europeo della Dichiarazione del Regno di Bahrain

Avrà luogo a Roma (Marriot Park Hotel), il 26 gennaio, il lancio europeo della Dichiarazione del Regno di Bahrain. All’evento, promosso dal King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence e “This is Bahrain”, sono attesi oltre 300 dignitari di Bahrain e Italia, e più di 100 laureati della Cattedra King Hamad per il dialogo interreligioso e la coesistenza pacifica provenienti dall’Italia e da altri Paesi del mondo. Shaikh Khalid bin Khalifa Al Khalifa, presidente del Consiglio di amministrazione del King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence, alto funzionario ministeriale e membro della Famiglia Reale, guiderà la delegazione del Bahrain e terrà il discorso di inaugurazione durante la cerimonia di apertura. La dichiarazione, si legge in una nota dell’ambasciata del Regno di Bahrain in Italia, “riporta le indicazioni, gli obiettivi e i nobili messaggi del Re Hamad bin Isa Al Khalifa, il monarca del Paese, che includono la promozione della tolleranza e della convivenza pacifica e il riavvicinamento religioso. Questi valori di civiltà ideale – prosegue la nota – mirano a fortificare le società, preservare la civiltà e il suo progresso, raggiungere il riavvicinamento umano e costruire ponti di tolleranza e armonia tra le persone. Affermano quindi la visione di Sua Maestà e gli sforzi del Regno di Bahrain per promuovere la pace, la tolleranza e la convivenza in tutto il mondo, e Sua Maestà invita tutti a contribuire a raggiungimento di questo obiettivo”. La Dichiarazione del Bahrain è stata lanciata per la prima volta nel 2017 a Los Angeles in occasione di un evento storico a cui ha partecipato il Principe Naser Bin Hamad Al Khalifa e co-sponsorizzato dal centro Simon Wiesenthal; a questo è seguito un secondo lancio nel 2020 a San Paolo in Brasile, alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Federale del Brasile, Jair Messias Bolsonaro. “Il lancio di questa Dichiarazione in Europa, in questi tempi di disagio e di guerra, e lo svolgimento dell’evento in Italia, Paese che svolge un importante ruolo di mantenimento della pace a livello internazionale, è molto significativo ed attuale”, commenta Naser M. Y. Al Balooshi, ambasciatore del Regno di Bahrain presso la Repubblica Italiana.