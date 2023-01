Gmg 2023: Savona, domani a Spotorno incontro in vista dell’appuntamento ad agosto a Lisbona

Domani, domenica 22 gennaio, dalle 17.30, nei locali della parrocchia Santissima Annunziata, in piazza Ugo Foscolo 1, a Spotorno, l’Ufficio per la pastorale giovanile della diocesi di Savona-Noli invita i ragazzi dai 12 ai 30 anni ad un nuovo incontro in preparazione alla XXXVIII Giornata mondiale della gioventù, in programma dal 1° al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo.

L’iniziativa non è rivolta solo a chi intende partecipare alla Gmg ma è aperta a tutti i giovani della diocesi, in particolare gli studenti delle scuole medie e superiori, e comprenderà alcuni laboratori per fasce d’età.

A seguire ci sarà la cena condivisa e il tutto si concluderà intorno alle 22.