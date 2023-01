Settimana preghiera unità cristiani: Casale Monferrato, da domani celebrazioni e appuntamenti

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), sono diversi gli appuntamenti in programma nella diocesi di Casale Monferrato. Domani, domenica 22 gennaio, alle 17, il Carmelo Mater Unitatis ad Albarengo di Montiglio, ospiterà la celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Martedì 24 gennaio nella parrocchia romeno ortodossa (chiesa della Madonnina sulle mura in viale Morozzo di San Michele) a Casale Monferrato, alle 18 si terrà la preghiera ecumenica. Nella serata di venerdì 27 gennaio, dalle 21 presso la sala Cavalla della Curia vescovile, si volgerà l’incontro con don Stefano Caprio, docente al Pontificio Istituto Orientale, su “Il cammino ecumenico tra Ortodossia e Chiesa cattolica”. Nell’occasione è stato annunciato che il prossimo giovedì 2 marzo sarà a Casale Monferrato il vescovo Athenagoras di Terme, ausiliare dell’arcidiocesi ortodossa d’Italia per parlare de “Il contributo del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli al cammino dell’unità dei cristiani”. L’incontro si terrà alle 21 sempre nella sala Cavalla della Curia vescovile.