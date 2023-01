Diocesi: Ragusa, domani la presentazione dello “Sportello Ascolto” per giovani, famiglie e svantaggiati a Comiso

Si inaugura domani, domenica 22 gennaio, alle 17, presso la Sala Paolo VI del Centro pastorale francescano per il dialogo e la pace di Comiso (presso il santuario dell’Immacolata), lo “Sportello Ascolto” per giovani, famiglie e chiunque versi in stato di svantaggio, promosso dal Rotary Club di Comiso e dalle parrocchie appartenenti al vicariato foraneo di Comiso della diocesi di Ragusa.

Si tratta di un’iniziativa che giunge in un periodo particolarmente delicato in cui è diventata una vera urgenza rispondere al bisogno di ascolto da parte di quelle fasce di popolazione normalmente tagliate fuori dai servizi perché in stato di disagio socio-economico-culturale. Lo Sportello, si legge in una nota, “si propone di offrire uno spazio di ascolto volto a promuovere il benessere e lo sviluppo dell’individuo e della famiglia nei percorsi di vita quotidiana e nelle diverse fasi del ciclo di vita. Le attività variano da quelle preventive sui disagi minorili, a quelle sulla gestione della conflittualità genitoriale finalizzata alla riduzione del danno evolutivo sui figli minori, fino ai percorsi di accompagnamento di giovani, singoli e famiglie in situazioni di particolare criticità”.

Il servizio sarà assolutamente gratuito e verrà svolto da uno psicologo del Centro Thymos, diretto da Giusy Cubisino.

Interverranno alla presentazione don Girolamo Alessi, vicario foraneo di Comiso e Pedalino, Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso, Elena Bocchetti, presidente del Rotary Club Comiso, p. Biagio Aprile, rettore del santuario dell’Immacolata, Giuseppe Di Mauro, presidente dell’Associazione Calicantus, Giusy Cubisino, pedagogista clinica e titolare del Centro Thymos, Orazio Agrò, governatore del Distretto 2110 Sicilia Malta.