Settimana preghiera unità cristiani: Ascoli Piceno, domani celebrazione ecumenica della Parola di Dio

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), domani, domenica 22 gennaio, alle 16.30 la chiesa dei Ss. Simone e Giuda a Monticelli, frazione di Ascoli Piceno, ospiterà una celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Saranno presenti il vescovo diocesano, mons. Gianpiero Palmieri, il sacerdote ortodosso padre Claudio Costache della comunità rumena, il pastore Angelo Bleve della comunità evangelica e don Vincenzo Tassi, incaricato diocesano per l’Ecumenismo.