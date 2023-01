San Francesco di Sales: Bergamo, martedì mons. Beschi incontra i professionisti della comunicazione

In occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori, martedì 24 gennaio il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, incontrerà giornalisti, professionisti dell’informazione e della comunicazione e chi opera nel campo delle comunicazioni sociali. L’appuntamento è per le 10.30 presso il Patronato san Vincenzo (via Gavazzeni 3, Bergamo). Nella lettera d’invito, il vescovo sottolinea che sarà “un’occasione speciale per incontrarci, per dirvi grazie per il vostro servizio, tanto prezioso quanto delicato, e per condividere con voi un momento di preghiera, di confronto e di cordialità. L’occasione è resa ancora più particolare dal fatto che in questo 2023 ricorrono 400 anni dalla morte di san Francesco di Sales, nonché il primo centenario della sua proclamazione a patrono e modello dei giornalisti”.

Dopo la celebrazione eucaristica si terrà una tavola rotonda quale “momento di formazione e di condivisione. Sarà – spiega mons. Beschi – un contributo a tre voci: don Leone Lussana presenterà la lettera apostolica ‘Totum amoris est’; don Davide Rota ci aiuterà a scorgere il legame profondo che unisce il Patronato, la figura di don Bepo Vavassori e quella di don Andrea Spada, storico direttore de ‘L’Eco di Bergamo’; don Mattia Magoni ci illustrerà le iniziative attraverso cui la nostra diocesi si affaccia su questo 2023, l’anno di Bergamo Brescia capitali della cultura”.