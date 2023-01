Gmg 2023: delegazione del Col in Vaticano per fare il punto sull’organizzazione

Foto: Ricardo Perna / GMG Lisbona 2023

Nei giorni scorsi una delegazione del Comitato organizzatore locale (Col) della Gmg di Lisbona (1-6 agosto) ha incontrato a Roma il Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita e la Segreteria di Stato della Santa Sede. La delegazione del Col era guidata dal presidente della Fondazione Gmg, mons. Américo Aguiar, con il segretario esecutivo, Duarte Ricciardi, e i rappresentanti dei dipartimenti di Logistica, Pastorale, Finanza, Dialogo e Prossimità, Cammino 23, Comunicazione, nonché del dipartimento Accoglienza e Volontari. I vari dipartimenti del Col hanno avuto l’opportunità di proseguire i lavori già avviati nelle diverse aree in preparazione agli eventi della Giornata in collaborazione con il Vaticano. In questo contesto si sono tenuti anche altri incontri, in particolare con i responsabili per l’organizzazione dei viaggi del Papa, per la sicurezza e per la liturgia. La delegazione è stata inoltre ricevuta dall’ambasciatore del Portogallo presso la Santa Sede, Domingos Fezas Vital. Mons. Aguiar è stato ricevuto in udienza privata da Papa Francesco e lo ha informato sullo stato di avanzamento dei lavori in preparazione alla Gmg, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione dei pellegrini e il reclutamento delle famiglie ospitanti e dei volontari.