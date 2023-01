Diocesi: Fano, lunedì al santuario di San Giuseppe in Spicello mons. Trasarti presiede una messa durante la quale gli sposi rinnoveranno le promesse matrimoniali

In occasione della memoria dello sposalizio della Vergine Maria e di san Giuseppe, lunedì 23 gennaio, alle 21 al santuario di San Giuseppe in Spicello, il vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, mons. Armando Trasarti, presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale le coppie di sposi vivranno il rinnovo delle promesse matrimoniali. La celebrazione, promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale familiare e dall’Istituto Santa Famiglia, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del santuario.