Libri: Roma, il 26 gennaio presentazione di “Una trama divina. Gesù in controcampo” di padre Spadaro con prefazione di Papa Francesco

È in programma per giovedì 26 gennaio, dalle 18 presso la Sala Curci della sede di Civiltà Cattolica, la presentazione di “Una trama divina. Gesù in controcampo” (Marsilio) di padre Antonio Spadaro con la prefazione di Papa Francesco.

“Per parlare di Gesù oggi, con un linguaggio nuovo, Antonio Spadaro – si legge nella nota di presentazione – spoglia la lettura dei testi sacri da orpelli e apparati e traccia un percorso che, inquadratura dopo inquadratura, permette di entrare in un mondo diverso. Seguendo una tradizione che risale a Ignazio di Loyola, secondo cui il modo migliore per meditare non è riflettere sulle parole ma chiudere gli occhi e ricostruire la scena in cui i personaggi agiscono, il racconto si fa immersivo e cinematografico. Nel succedersi dei ritratti e dei paesaggi emergono i rapporti tra le figure, i contrasti, i particolari sfuggiti nell’agire di un protagonista che spiazza e ribalta ogni situazione con i suoi gesti e discorsi”. “Così – scrive Papa Francesco nella prefazione – la storia di Gesù entra nella nostra. La guardiamo alla luce della nostra vita, vediamo i volti, le vicende, i personaggi… Possiamo immaginare persino noi stessi entrare nella storia di Gesù, vedere lui, i suoi luoghi, i suoi movimenti, ascoltare le parole dalla sua viva voce… La storia di Gesù si sposa con quella degli uomini e delle donne, risveglia e potenzia le energie nascoste, la passione per la verità e per la giustizia, i barlumi di pienezza che l’amore ha prodotto nel nostro cammino, ma anche la capacità di affrontare il fallimento e il dolore, per esorcizzare i demoni dell’amarezza e del risentimento”.

Nel corso dell’incontro del 26 gennaio padre Spadaro dialogherà con Eraldo Affinati, Liliana Cavani e Nadia Terranova. Modererà Andrea Monda, direttore de “L’Osservatore romano”.