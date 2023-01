Settimana preghiera unità cristiani: Porto-Santa Rufina, lunedì incontro teologico al Centro pastorale con mons. Ruzza, don Savina e il pastore Ricca

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), la diocesi di Porto-Santa Rufina promuove per lunedì 23 gennaio un incontro ecumenico teologico. L’iniziativa sarà ospitata dalle 17 presso il Centro pastorale in via della Storta 783, a Roma.

Sarà il vescovo Gianrico Ruzza a dare il benvenuto soffermandosi su “La vocazione ecumenica della nostra Chiesa diocesana”. Don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei, approfondirà “Il servizio del dialogo ecumenico: prospettiva pastorale”, mentre il sacerdote ortodosso del patriarcato russo, Vladimir Zelinskij, rifletterà su “Il dialogo ecumenico quale profezia in un tempo di guerre”. Infine, il pastore valdese Paolo Ricca parlerà de “Il dialogo ecumenico quale esperienza carismatica di rinnovamento”. L’incontro si concluderà con la lettura del brano di Isaia (1,13-20) e la preghiera ecumenica del Padre Nostro.