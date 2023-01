San Francesco di Sales: Terni, il 24 gennaio mons. Soddu incontra i giornalisti

In occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori, martedì 24 gennaio il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu, incontrerà giornalisti e operatori dell’informazione per un momento di dialogo e confronto su varie tematiche. Nel corso dell’appuntamento, ospitato dalle 12 presso il vescovado di Terni, sarà presentato il messaggio di Papa Francesco per la 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali “Parlare col cuore”, nel quale il Santo Padre esorta il mondo della comunicazione a sviluppare l’ascolto delle persone e della società, e poter crescere, anche professionalmente, come comunicatori.