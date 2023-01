Diocesi: Cerignola-Ascoli Satriano, il 27 gennaio incontro con Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Venerdì 27 gennaio, (ore 19) sarà a Cerignola, presso la chiesa parrocchiale di “Sant’Antonio da Padova”, Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme e gran priore dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, per un incontro sul tema “Solo il perdono porta alla vera pace”. L’intervento del patriarca sarà introdotto da Ferdinando Parente, luogotenente per l’Italia meridionale adriatica dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (Oessg). Le conclusioni sono affidate a mons. Fabio Ciollaro, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano. A moderare l’incontro sarà il parroco mons. Carmine Ladogana, canonico onorario del Santo Sepolcro di Gerusalemme e cerimoniere ecclesiastico della luogotenenza per l’Italia meridionale adriatica dell’Oessg. Per il patriarca latino, all’epoca Custode di Terra Santa, sarà un ritorno a Cerignola, dove, il 2 dicembre 2006, fu invitato in occasione del “Decennale della Delegazione dell’Ordine del Santo Sepolcro di Cerignola-Ascoli Satriano”. “La presenza del Patriarca Pizzaballa nella nostra comunità parrocchiale – ha dichiarato don Ladogana – vuole ancora di più sensibilizzare la comunità ad amare la Terra Santa ma soprattutto a sostenere i cristiani che lì custodiscono e conservano, con notevoli difficoltà, i luoghi santi nei quali è vissuto Gesù”.