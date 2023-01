Diocesi: Saluzzo, oggi pomeriggio mons. Bodo presiede l’ordinazione diaconale di Konrad Argasinski della Comunità Cenacolo

Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 gennaio, il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale verrà ordinato diacono Konrad Argasinski, fratello della Comunità Cenacolo. Nell’occasione verrà ricordata nella preghiera anche madre Elvira Petrozzi, “fondatrice e madre di accoglienza e misericordia – viene sottolineato in una nota della diocesi – per moltissimi ragazzi che dalla Comunità, ritornando alla vita, donano ancora oggi loro stessi, la loro vita per i fratelli”.