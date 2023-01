Diocesi: Rimini, domani l’ingresso del nuovo vescovo, mons. Nicolò Anselmi

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Domani, domenica 22 gennaio, farà il suo ingresso in diocesi il nuovo vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. È il 111° pastore della Diocesi e subentrerà a mons. Francesco Lambiasi che, dopo 15 anni, lascia la guida della diocesi romagnola. Il programma prevede alle 15, dopo l’introduzione del vicario generale don Maurizio Fabbri, i saluti del sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, in rappresentanza delle Amministrazioni locali; del vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi; del nuovo prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, in rappresentanza del Governo e delle altre istituzioni; dell’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca; del vescovo emerito di Rimini, mons. Francesco Lambiasi. Infine l’intervento del vescovo Anselmi, per un primo, breve saluto alla città. Alle 15.40 trasferimento a piedi lungo corso d’Augusto e via IV Novembre fino alla cattedrale. Alle 16.30 messa solenne in cattedrale. La celebrazione verrà trasmessa in diretta da Icaro Tv (canale 18) o in streaming su Icaro Play. Nato a Genova il 9 maggio 1961, e qui ordinato sacerdote il 9 maggio 1992, mons. Anselmi è stato nominato vescovo Ausiliare della diocesi di Genova da Papa Francesco il 10 gennaio 2015. Il 17 novembre 2022 è stato nominato vescovo di Rimini.