San Francesco di Sales: Andria e Trani, il 24 gennaio messa per i giornalisti e operatori della comunicazione

In occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione sociale le diocesi di Andria e Trani si ritroveranno assieme il 24 gennaio, presso il Santuario del Santissimo Salvatore (Andria, ore 11), sede anche dell’emittente cattolica Teledehon, che trasmetterà in diretta la celebrazione (canale 19) presieduta da mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria. Tema scelto quest’anno da Papa Francesco in occasione della 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni Ssociali, è “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15)” (operare secondo la verità nella carità). “Non dobbiamo temere di affermare la verità, a volte scomoda, che trova il suo fondamento nel Vangelo – spiegano dalle due diocesi – ma non dobbiamo disgiungere questo annuncio da uno stile di misericordia, di sincera partecipazione alle gioie e alle sofferenze dell’uomo del nostro tempo, come ci insegna in modo sublime la pagina evangelica che narra il dialogo tra il misterioso Viandante e i discepoli di Emmaus. Oggi, nel drammatico contesto di conflitto globale che stiamo vivendo, è quanto mai necessario l’affermarsi di una comunicazione non ostile e aperta al dialogo con l’altro”.