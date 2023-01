Iraq: il card. Sako si congratula per la vittoria dell’Iraq della 25ª Coppa del Golfo

Iraq, finale Coppa del Golfo a Bassora (foto B.Yaldo)

Messaggio di congratulazioni per la vittoria della nazionale irachena di calcio della 25ª Coppa del Golfo, competizione che vede confrontarsi tutte le nazionali del Golfo Persico: a spedirlo è il patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, all’indomani della partita vinta 3 a 2 dall’Iraq contro l’Oman (ai tempi supplementari), giocata a Bassora. Purtroppo prima della partita si sono registrati gravi incidenti, due persone sono morte e decine sono rimaste ferite. “Mi congratulo di cuore con l’Iraq per la vittoria della nostra squadra nazionale. Questa vittoria ha riscaldato i cuori degli iracheni e li ha uniti. Ci auguriamo che questa travolgente gioia sia l’inizio di un bene e un cambiamento per il Paese e per i cittadini dopo le lunghe sofferenze”.