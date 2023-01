Servizio civile universale: Banco Alimentare Lazio, 4 posti disponibili nell’ambito del progetto “Aggiungi un pasto a tavola 2023”

Sono 4 le posizioni aperte alle quali i giovani tra i 18 e i 29 anni possono candidarsi per svolgere un anno di servizio civile universale presso il Banco Alimentare del Lazio odv. In particolare 2 sono per gli uffici di viale G. Stefanini 35 a Roma, 1 per il magazzino di via della Stazione Tuscolana 80 a Roma e 1 per il magazzino di via Pontina ad Aprilia (Lt).

“Abbiamo presentato con Csv Lazio, e altri 9 enti, il progetto ‘Aggiungi un pasto a tavola 2023’, nell’ambito del ‘Programma Insieme per colmare le diseguaglianze nel Lazio – Rete Gec 2023’”, spiega una nota del Banco Alimentare laziale, nella quale si ricordano le modalità di candidatura. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domandaonline.serviziocivile.it sulla quale, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Il compenso mensile è di 444,30 euro mentre l’impegno richiesto è di 25 ore settimanali da svolgersi in 5 giorni.