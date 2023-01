Regno Unito: vespri ecumenici il 24 gennaio a Londra per ricordare Papa Benedetto XVI

Vespri ecumenici, martedì prossimo 24 gennaio, nella Westminster Cathedral, la chiesa madre del cattolicesimo inglese, a Londra, per ricordare Papa Benedetto XVI. La funzione, organizzata dalla Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, sarà guidata dal cardinale Vincent Nichols, primate cattolico inglese, mentre a predicare sarà Lord Rowan Williams, già arcivescovo di Canterbury. I due leader religiosi, insieme alla Regina Elisabetta e al marito principe Filippo, accolsero Benedetto XVI durante la sua visita nel Regno Unito nel 2010. Parteciperanno ai vespri, che coincidono con la Settimana per l’unità dei cristiani, anche 14 vescovi cattolici inglesi e scozzesi, tra i quali gli arcivescovi di Liverpool, Birmingham e Cardiff, Malcolm McMahon, Bernard Longley e Mark O’Toole. A rappresentare la Chiesa d’Inghilterra saranno, oltre a Lord Williams, l’arcivescovo di Canterbury, il primate Justin Welby, e quello di York, Stephen Cottrell, i più importanti della gerarchia anglicana, insieme al vescovo di Londra, Sarah Mullally. Parteciperanno anche l’arcivescovo greco ortodosso di Gran Bretagna Nikitas (Lulias) di Thyateira e rappresentanti della Chiesa metodista, dell’Esercito della salvezza, delle Chiese libere e della comunità musulmana e ebraica. La visita di Papa Benedetto XVI del 2010, cominciata in Scozia, fu un successo. Momenti chiave furono la beatificazione di san John Henry Newman e il discorso al parlamento di Westminster dove venne applaudito a lungo.