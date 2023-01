Settimana preghiera unità cristiani: Saluzzo, domani celebrazione con cattolici, ortodossi e valdesi

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in svolgimento dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), per domani pomeriggio, a Saluzzo, è in programma una celebrazione ecumenica. Vi parteciperanno il vescovo diocesano, mons. Cristiano Bodo, Giuseppe Ficara, pastore della Chiesa valdese di Luserna San Giovanni, e padre Codrin Simota, parroco della Comunità ortodossa rumena. L’appuntamento è per le 17 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino in Saluzzo.