A Sua Immagine: nella puntata di oggi incontro con il campione di sci d’acqua Daniele Cassioli. Domani focus sulla “Parola”

Nella puntata di “A Sua Immagine” in onda oggi, dalle 16, su Rai Uno, Lorena Bianchetti incontra Daniele Cassioli: campione del mondo di sci d’acqua, un elemento che però, non è mai riuscito a vedere, infatti Daniele, è cieco dalla nascita ma ha coltivato la passione che lo ha portato a raggiungere le vette del successo sportivo nella categoria paralimpica. Con 25 titoli mondiali, 27 titoli europei e 41 titoli italiani, è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi. La domanda che tutti gli rivolgono è mirata a comprendere come si possa riuscire a scivolare sull’acqua, a saltare sul trampolino a grandissima velocità senza la minima esitazione ma lui dimostra concretamente che ciò che può sembrarci un limite ed un ostacolo deve diventare il nostro punto di forza. Insegna ai bambini non vedenti e li aiuta a fare sport superando i loro timori. Tiene anche seminari all’interno delle aziende dove spesso l’individualismo esasperato e la competizione, rende la professione faticosa e esasperante. Imparare a fare squadra è uno dei tanti esercizi. Cercare di vedere non solo con la vista ma anche con il cuore, è un insegnamento che Daniele Cassioli trasmette con la consapevolezza che lo sguardo non è soltanto quello che offrono gli occhi.

Nuovo ciclo per “Le Ragioni della Speranza”: don Giordano Goccini, accompagnato dai suoi ragazzi, è in viaggio per l’Italia, per scoprire il Paese nella sua versione migliore. In ogni puntata il racconto di tutte quelle realtà ed esperienze che vedono i giovani protagonisti, impegnati quotidianamente per migliorare il pezzo di mondo che abitano. Prima tappa Verona, alla scoperta del progetto Quid, che coniuga sostenibilità a solidarietà. Qui riflettiamo sul Vangelo della domenica che chiama alla conversione. Grazie a un’intuizione di Anna Fiscale, i capi delle collezioni Quid prendono vita da eccedenze di tessuti messe a disposizione dalle più prestigiose aziende di moda e del settore tessile. Ogni capo è reso unico grazie al lavoro di persone – soprattutto donne – con trascorsi di fragilità, che trovano qui un’occasione di riscatto.

La puntata di domani, dalle 11, andrà in onda nella “Domenica della Parola”, voluta da papa Francesco che si celebra il 22 gennaio. Il tema sarà la Parola biblica. Saranno raccontate storie di persone a cui la “Parola” ha cambiato la vita. Le telecamere entreranno all’interno della Biblioteca Apostolica Vaticana per conoscere alcuni dei testi biblici più significativi e affascinanti. Si analizzerà il rapporto tra Bibbia, cinema e mass media. In studio con Lorena Bianchetti il card. Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, e una coppia della Comunità Papa Giovanni XXIII che ha messo in pratica la “Parola”, scegliendo di accogliere nella propria casa e condividere la propria vita con bambini disabili ed emarginati, con persone bisognose di dare un senso reale alla parola famiglia. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.