Disabilità: Istat e Lega del filo d’oro, il 24 gennaio alla Camera dei deputati presentazione del “Nuovo studio sulla popolazione di persone sordocieche”

Verrà presentato martedì 24 gennaio, alle 10 presso la Camera dei deputati, il “Nuovo studio sulla popolazione di persone sordocieche, con disabilità sensoriali e plurime in condizioni di gravità” realizzato dall’Istat. L’appuntamento è promosso congiuntamente alla Fondazione Lega del filo d’oro Onlus, punto di riferimento in Italia per la sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale.

“Giunto alla sua seconda edizione ed esteso al contesto europeo, lo studio – viene spiegato in una nota – restituisce una maggiore consapevolezza rispetto alla vastità del fenomeno della sordocecità, in Italia e in Europa, ed indaga le condizioni di vita delle persone che ne sono colpite attraverso la classificazione internazionale Icf (International Classification of Functioning, Disability and Health), che considera la disabilità come il risultato dell’interazione negativa tra la persona e l’ambiente, fisico e culturale in cui vive, in accordo con quanto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”.

Moderati da Margherita Basso, giornalista della Rai, alla conferenza interverranno, tra gli altri, Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del filo d’oro Onlus, Carlo Ricci, docente dell’Università Pontificia Salesiana e presidente Comitato tecnico scientifico ed etico della Fondazione Lega del filo d’oro Onlus, Alessandro Solipaca, ricercatore dell’Istat e direttore scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane dell’Università Cattolica di Roma, Alessandra Battisti, ricercatrice dell’Istat. Le conclusioni saranno affidate al ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli.